СМИ: Елену Кондулайнен госпитализировали

Актрису и певицу Елену Кондулайнен доставили на скорой в одну из столичных больниц. Врачи подозревают у нее инсульт, пишут СМИ. Сейчас исполнительница находится под наблюдением медиков.

По данным «Московского комсомольца», вечером 24 июля Кондулайнен была в ресторане «Времена года» в Парке Горького. Там проходил выпускной вечер для московских школьников.

В какой-то момент у актрисы сильно заболела голова и появились нарушения речи. Официант вызвал певице скорую помощь, но она сначала отказалась ехать в больницу. Медики настояли на госпитализации, поэтому Кондулайнен отправили в ГКБ имени Боткина. Врачи считают, что у актрисы мог быть инсульт.

Елена Кондулайнен родилась 9 апреля 1958 года в Ленинградской области. Окончила ЛГИТМиК и начала сниматься в фильмах и сериалах. На ее счету более 40 работ в различных картинах. Актрису можно увидеть в таких фильмах и сериалах, как «Сто дней до приказа», «Зверобой», «8 свиданий» и «Интерны». Кроме того, Кондулайнен исполняла авторские песни. В 2002 году исполнительница получила звание заслуженной артистки Российской Федерации.