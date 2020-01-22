    22 января 2020, 18:18

    СМИ: экс-жена Шнурова вышла в свет с новым кавалером

    Артур Блянихов

    Накануне бывшая супруга лидера группировки «Ленинград» Матильда Шнурова посетила премьеру комедии «Марафон желаний». Ее сопровождал неизвестный мужчина, передает сайт kp.ru.

    По данным издания, Матильда Шнурова приехала в московский кинотеатр «Октябрь» одна. Она встретилась со своим спутником в вип-зоне, откуда они вместе отправились в зрительный зал.

    «Дни.ру» напомнили, что после развода с музыкантом танцовщица появлялась на всех вечеринках одна. В свою очередь Шнуров через два месяца после разрыва сочетался браком с 29-летней выпускницей МГУ Ольгой Абрамовой.