22 января 2020, 18:18
СМИ: экс-жена Шнурова вышла в свет с новым кавалером
Накануне бывшая супруга лидера группировки «Ленинград» Матильда Шнурова посетила премьеру комедии «Марафон желаний». Ее сопровождал неизвестный мужчина, передает сайт kp.ru.
По данным издания, Матильда Шнурова приехала в московский кинотеатр «Октябрь» одна. Она встретилась со своим спутником в вип-зоне, откуда они вместе отправились в зрительный зал.
«Дни.ру» напомнили, что после развода с музыкантом танцовщица появлялась на всех вечеринках одна. В свою очередь Шнуров через два месяца после разрыва сочетался браком с 29-летней выпускницей МГУ Ольгой Абрамовой.