СМИ: экс-жена Шнурова вышла в свет с новым кавалером

По данным издания, Матильда Шнурова приехала в московский кинотеатр «Октябрь» одна. Она встретилась со своим спутником в вип-зоне, откуда они вместе отправились в зрительный зал.

«Дни.ру» напомнили, что после развода с музыкантом танцовщица появлялась на всех вечеринках одна. В свою очередь Шнуров через два месяца после разрыва сочетался браком с 29-летней выпускницей МГУ Ольгой Абрамовой.