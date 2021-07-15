СМИ: экс-супруга Грачевского подала в суд, чтобы получить долю от «Ералаша»

Бывшая жена создателя «Ералаша» Бориса Грачевского Галина подала в суд, чтобы получить долю в его наследстве. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на источник.

Грачевская сочла несправедливым, что все его состояние достанется его последней жене и его четверым детям. В результате она обратилась в суд. Источник уточнил, что «Ералаш» появился и обрел популярность, когда Борис был в браке с Галиной.

«Она выходила замуж за никому неизвестного мальчика, а расставалась со звездой российского кинематографа. Галина Яковлевна считает, что „Ералаш“ — совместно нажитое имущество», — пояснил он.

Суд пока не принял это дело, так как Грачевская неправильно подала заявление. Уточняется, что доля ее бывшего супруга в «Ералаше» оценивается в 60 миллионов рублей.

«Представленное исковое заявление не соответствует требованиям статей 131, 132 ГПК РФ, а именно: не представлен документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в размере не менее 58 200 руб», — рассказали в суде.

После исправления всех ошибок дело рассмотрят.