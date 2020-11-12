СМИ: экс-солистка «Тату» заразилась коронавирусом

Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова заразилась коронавирусом. Об этом сообщил Telegram-канал Mash со ссылкой на источник.

Певица осталась дома на карантине, она находится под присмотром врачей, написала «Газета.ru».

В этот же день врачи диагностировали коронавирусную инфекцию у шоумена Сергея Светлакова. У него имеется небольшое поражение в легких и температура. Врачи убедили ведущего лечь в профильную клинику на терапию, сейчас «глобально все под контролем». Ранее в больницу с COVID-19 и пневмонией попал композитор Виктор Дробыш. Он болеет уже вторую неделю и чувствует себя нормально.

По последним данным оперативного штаба по коронавирусу, за все время пандемии в России выявлено 1 836 960 случаев. За последние сутки в стране заболели 21 608 граждан, из них в Москве — 5997. Умерли 439 человек, выздоровели — 18 811. В столице более чем на тысячу увеличили количество мест для записи на бесплатное ПЦР-тестирование. Также процедурные кабинеты теперь будут работать дольше. Во взрослой сети число доступных каждый день слотов составит 4860, а в детской — 1170 мест.