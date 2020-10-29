29 октября 2020, 11:35
СМИ: экс-солистка «Тату» Волкова примет участие в музыкальном шоу
Бывшая солистка группы «Тату» Юлия Волкова согласилась на участие в музыкальном проекте, информирует сайт kp.ru со ссылкой на информацию инсайдера.
По словам друга певицы, шоу будет посвящено знаменитостям, которые давно пропали со сцены и телеэкранов. Уточняется, что Волкова будет самой молодой участницей. Приятель звезды отметил, что первое время Юлия боялась сложностей, с которыми столкнется в серьезном проекте. 35-летней вокалистке придется много петь и выступать.
Инсайдер пояснил, что после рака щитовидной железы и нескольких операций певица не готова сильно нагружать связки. Вместе с тем она достаточно окрепла для того, чтобы занять достойное место в числе участников шоу, пишет сайт «Утро.ру».
«Да и по сцене она соскучилась. Сказала: „Все, я готова вернуться“», — процитировал Юлию ее друг.
Как считает собеседник издания, одним проектом Волкова вряд ли ограничится.