СМИ: Ефремов отбывает наказание в вип-камере СИЗО-5

С первых дней пребывания в СИЗО-5 Михаил Ефремов отбывает наказание в вип-камере с отдельным санузлом, холодильником и другими удобствами. Кроме того, еду актер получает прямо из ресторанов.

Об этом сообщил Telegram-канал LIFE SHOT со ссылкой на источник. По его словам, Михаил Ефремов с первых дней своего пребывания в СИЗО-5 «Водник» находится в «спецблоке для „випов“». В его камере есть все необходимое для комфортной жизни: отдельный санузел, холодильник, столик для приема пищи.

Питается Ефремов не так, как остальные заключенные — ему позволяют заказывать еду из ресторанов. По словам источника, еда, которую готовят в «Воднике», его не устраивает — актер ежедневно оформляет себе доставку.

Собеседник канала рассказал, что в перерывах между едой Ефремов отдыхает — спит, читает или прогуливается на свежем воздухе. Он может выходить на улицу каждый день, если захочет — единственное ограничение заключается во времени. Актеру можно выходить только на два часа в день.

Telegram-канал LIFE SHOT отметил, что скоро комфорт Ефремова закончится — его отправят в колонию общего режима отбывать наказание. На каких условиях актер будет находиться там, пока неизвестно.

Ранее Мосгорсуд смягчил Ефремову приговор после его апелляции. Суд учел, что актер добровольно выплатил компенсации пострадавшим по делу. В результате ему снизили срок с восьми лет лишения свободы до 7,5. Защита Ефремова осталась недовольна таким решением и планирует еще раз обжаловать приговор.