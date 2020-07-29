СМИ: Ефремов не дал показания об аварии во время следствия
«Он до сих пор не дал показания. Возможно, у него такая позиция. Возможно, он сделает это в ходе судебного заседания», — пояснил агентству источник, близкий к следствию.
Кроме этого, адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Татьяна Головкина рассказала, что никакой компенсации артист не предлагал потерпевшим по делу о ДТП.
«Ефремов денег пока не предлагал, не направлял ни по почте, ни на счет», — рассказала Головкина ТАСС.
Авария с Ефремовым и Захаровым произошла 8 июня в центре Москвы. Актер двигался по Смоленской площади и выехал на встречную полосу, где его черный джип столкнулся с грузовым автомобилем Захарова. Мужчина погиб на следующее утро. После происшествия актер записал видеообращение, в котором принес извинения семье.
В ходе экспертизы в крови актера нашли алкоголь и наркотические вещества. Ефремова отправили под домашний арест до начала суда.