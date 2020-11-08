СМИ: Дзюба был готов к «сливу» личных видео

Телефон футболиста Артема Дзюбы взломали еще несколько недель назад. Поэтому спортсмен был готов к сливу личных фотографий и видео.

Вечером 7 ноября в сети появилось видео, на котором человек, похожий на капитана сборной Артема Дзюбу, мастурбирует на камеру. Однако сам спортсмен, видимо, не удивился «сливу», потому что незадолго до произошедшего его телефон взломали. Об этом сообщила Baza. Взломщики не предъявили спортсмену никаких требований.

Как только видео разошлось по сети, Дзюба закрыл комментарии на своей странице в Instagram. Пока официальных заявлений от спортсмена не последовало.

Зато на сложившуюся ситуацию отреагировал главный тренер футбольной сборной России Станислав Черчесов. Он объявил, что Дзюба пропустит ноябрьские сборы национальной команды. При этом Черчесов уточнил, что спортсмену дано время на урегулирование ситуации.

Телеведущий Дмитрий Губерниев поддержал футболиста. Он сказал, что тренеру виднее, но и Дзюбу понять можно. Неловкие ситуации случались со всеми.