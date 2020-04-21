СМИ: Джулия Робертс намерена развестись

Ранее 52-летняя артистка уже сообщала о намерении развестись с супругом. Тогда причиной был чрезмерный контроль со стороны мужа и постоянная ревность, пара вечно ссорилась. Однако супруги смогли найти общий язык ради своих троих детей — 15-летних близнецов Хейзел и Финнеаса и 12-летнего Генри.

На данный момент пара вместе переживает режим самоизоляции. По словам инсайдеров, проведя так много времени с супругом в замкнутом пространстве, Робертс поняла, что больше не хочет жить с ним, и браку пришел конец.

Голливудская актриса думает о том, чтобы сразу после карантина подать на развод и уехать жить в собственный дом в Сан-Франциско. Именно там артистка всегда хотела жить и поэтому не так давно приобрела недвижимость. Пока никаких официальных заявлений о разводе супругов не поступало.

Напомним, ранее супруги разъезжались. Решение жить раздельно было вызвано многолетним кризисом отношений звездной пары.