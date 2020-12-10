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    10 декабря 2020, 14:52

    СМИ: Джордж Клуни попал в больницу с панкреатитом

    Дарья Морозова

    Американский актер Джордж Клуни очутился в больнице из-за сильной боли в животе. Об этом сообщила НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.

    Врачи диагностировали у него панкреатит, из-за чего актеру пришлось провести в стационаре еще несколько дней.

    Он рассказал, что сидел на диете, чтобы похудеть для роли. Клуни предположил, что проблемы со здоровьем начались из-за резкого скачка веса: актер сбросил 13 килограмм.

    «Думаю, я слишком резко сбросил вес и, возможно, не уследил за собой», — поделился он.