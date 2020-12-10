СМИ: Джордж Клуни попал в больницу с панкреатитом

Врачи диагностировали у него панкреатит, из-за чего актеру пришлось провести в стационаре еще несколько дней.

Он рассказал, что сидел на диете, чтобы похудеть для роли. Клуни предположил, что проблемы со здоровьем начались из-за резкого скачка веса: актер сбросил 13 килограмм.

«Думаю, я слишком резко сбросил вес и, возможно, не уследил за собой», — поделился он.