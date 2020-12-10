10 декабря 2020, 14:52
СМИ: Джордж Клуни попал в больницу с панкреатитом
Американский актер Джордж Клуни очутился в больнице из-за сильной боли в животе. Об этом сообщила НСН со ссылкой на зарубежные СМИ.
Врачи диагностировали у него панкреатит, из-за чего актеру пришлось провести в стационаре еще несколько дней.
Он рассказал, что сидел на диете, чтобы похудеть для роли. Клуни предположил, что проблемы со здоровьем начались из-за резкого скачка веса: актер сбросил 13 килограмм.
«Думаю, я слишком резко сбросил вес и, возможно, не уследил за собой», — поделился он.