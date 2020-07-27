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    27 июля 2020, 14:08

    СМИ: Джон Траволта хочет завершить актерскую карьеру

    Анастасия Кременчугская

    Джон Траволта, голливудский артист, намерен завершить актерскую карьеру после смерти своей супруги, известной американской актрисы Келли Престон. Об этом сообщил сайт Woman.ru.

    По данным зарубежных СМИ, гибель супруги очень сильно сказалась на актере. Сразу после смерти Келли Престон актер заявил, что ему необходимо время, что прийти в себя и побыть с семьей, которые также сильно переживают из-за случившегося. Инсайдеры считают, что Траволта намерен покинуть Голливуд и поставить точку в своей актерской карьере. По их словам, он не хочет больше появляться перед камерой.

    «Экспресс газета» написала, что артист планирует сосредоточиться на семье и больше времени проводить с детьми.

    Келли Престон умерла в возрасте 57 лет после двухлетней борьбы с раком груди.

    «Решив оставить все в тайне, она некоторое время проходила курс лечения при поддержке своей семьи и друзей. Она была яркой, красивой и любящей душой, которая глубоко заботилась о других и могла вдохнуть жизнь во все, к чему прикасалась. Ее семья просит вас понять их потребность в уединении в это время», — заявили представители Траволты.

    Новости SMI.FM