СМИ: Джон Траволта хочет завершить актерскую карьеру

По данным зарубежных СМИ, гибель супруги очень сильно сказалась на актере. Сразу после смерти Келли Престон актер заявил, что ему необходимо время, что прийти в себя и побыть с семьей, которые также сильно переживают из-за случившегося. Инсайдеры считают, что Траволта намерен покинуть Голливуд и поставить точку в своей актерской карьере. По их словам, он не хочет больше появляться перед камерой.

«Экспресс газета» написала, что артист планирует сосредоточиться на семье и больше времени проводить с детьми.

Келли Престон умерла в возрасте 57 лет после двухлетней борьбы с раком груди.

«Решив оставить все в тайне, она некоторое время проходила курс лечения при поддержке своей семьи и друзей. Она была яркой, красивой и любящей душой, которая глубоко заботилась о других и могла вдохнуть жизнь во все, к чему прикасалась. Ее семья просит вас понять их потребность в уединении в это время», — заявили представители Траволты.