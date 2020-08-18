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    18 августа 2020, 13:52

    СМИ: Джоли задумалась над переездом в Лондон

    Дарья Морозова

    Актриса Анджелина Джоли может переехать со своими детьми из США в Лондон. Об этом сообщил журнал ОК! со ссылкой на The Mirror.

    По данным сайта «Дни.ру», Джоли проводила в столице Великобритании много времени, когда была замужем за Брэдом Питтом. Есть информация о том, что актриса хочет перебраться туда вместе со своими детьми.

    «Скорее всего Джоли поступит по-следующему сценарию. Она и некоторые из ее детей будут жить в Лондоне, пока другие будут проводить время в Лос-Анджелесе с Брэдом Питтом. Потом они поменяются», — уточнил инсайдер.

    Новости SMI.FM