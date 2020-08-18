СМИ: Джоли задумалась над переездом в Лондон

По данным сайта «Дни.ру», Джоли проводила в столице Великобритании много времени, когда была замужем за Брэдом Питтом. Есть информация о том, что актриса хочет перебраться туда вместе со своими детьми.

«Скорее всего Джоли поступит по-следующему сценарию. Она и некоторые из ее детей будут жить в Лондоне, пока другие будут проводить время в Лос-Анджелесе с Брэдом Питтом. Потом они поменяются», — уточнил инсайдер.