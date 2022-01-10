СМИ: Джоковича опять задержали в Австралии

Первую ракетку мира серба Новака Джоковича вновь задержали в Австралии. Об этом заявила журналист Ксения Павлович со ссылкой на отца спортсмена, написал RT.

РИА «Новости» со ссылкой на австралийские издания также написало о задержании теннисиста. Агентство уточило, что цель этого шага — депортация.

Новака Джоковича задержали в аэропорту Мельбурна 5 января из-за проблем с документами, которые подтверждают медотвод от вакцинации против коронавируса.

После проверки визу спортсмена аннулировали, а его самого отвезли в отель на карантин, спортсмена также предупредили о возможном выдворении из Австралии. Джокович подал апелляцию, и суд оказался на его стороне.

Суд отменил решение австралийских властей об аннулировании визы Джоковича и постановил немедленно выпустить теннисиста из-под изоляции. Уточнялось, что спортсмена не будут депортировать.

Кроме того, главу МВД Австралии Кэрен Эндрюс обязали возместить расходы, которые понес серб из-за суда. Эндрюс также должен был сделать все необходимое для скорейшего освобождения Джоковича.