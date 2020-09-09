СМИ: Джигурда отправил Добровинскому раскраску с «Суперсемейкой»

Авторы материала выразили предположение, что таким образом актер хотел намекнуть на семью Сергея Захарова, чьи интересы в суде представлял Добровннский. Отмечается, что Джигурда отправил юристу конверт в тот день, когда Михаил Ефремов выступал с последним словом в суде.

РИА «Новости» напомнило, что Джигурда назвал беспределом приговор своему коллеге, который получил восемь лет за смертельное ДТП. По мнению артиста, в момент аварии за рулем внедорожника находился не Ефремов, а актриса столичного театра, вину которой Ефремов якобы взял на себя.

В свою очередь адвокат Мария Золотковская сочла восьмилетний срок чересчур суровым. Она напомнила, что за такие преступления люди получают гораздо меньше.

«Ефремов же явно получил несколько больше. По моему мнению, такой приговор излишне жестокий, с учетом того, что иные лица получают меньше. Даже сторона пострадавших в лице адвоката Добровинского рассчитывала на срок не более пяти-шести лет», — обратила внимание специалист.