СМИ: Джиган и Самойлова станут родителями в четвертый раз

Супруги не стали делать официального заявления о беременности Оксаны. Однако Джиган не удержался и поделился новостью с друзьями. Сообщается, что Самойлова находится на раннем сроке беременности. Также ее положение подтверждают и соцсети, в которых Оксана почти два месяца не выкладывает снимки своей фигуры, сообщила «Газета.ru». В основном ее лента состоит из фотографий детей и селфи.

Джиган и Оксана Самойлова воспитывают трех дочерей — Ариелу (восемь лет), Лею (пять лет) и Майю (два года), сообщила «Экспресс газета». Поклонники пожелали паре наконец-то рождение сына, которого они очень ждут.