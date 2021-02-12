СМИ: Дженнифер Энистон снова влюбилась

Американская актриса Дженнифер Энистон закрутила новый роман. Фанаты уверены, что рассекретили имя нового избранника, написал Woman.ru.

В своем Instagram актриса опубликовала фото, на котором хорошо виден силуэт мужчины. Однако она не раскрыла имя гостя во время съемочного процесса.

Инсайдеры подтвердили, что на площадку второго сезона сериала «Утреннее шоу» к знаменитости приходит очень симпатичный мужчина, причем актер.

«Дженнифер Энистон встречается… И нет, это не Брэд Питт. Она сблизилась с одним из звездных коллег, и они вместе уже несколько месяцев», — рассказал источник.

Тогда поклонники Энистон предположили, что возлюбленный звезды — 45-летний актер Джейсон Судейкис. В последние две недели папарацци часто замечали их вместе. А еще несколько месяцев назад Судейкис пережил тяжелый разрыв с Оливией Уайлд спустя семь лет после помолвки.

«Джейсон и Дженнифер были друзьями в течение некоторого времени, но этот тяжелый разрыв Джейсона действительно их сблизил. Джен была на связи с ним с тех пор, как разразились новости об отношениях Оливии и Гарри. Между ними есть настоящая искра», — сообщил источник, близкий к актерам.

Сама Дженнифер Энистон никаких не прокомментировала слухи, написал сайт eg.ru.