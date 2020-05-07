СМИ: дом и гараж Жигунова продали на торгах

По информации издания, несколько лет назад артист решил снять собственный фильм и взял кредит в банке. Однако полную сумму вернуть не смог.

На торгах реализовали часть имущества актера, в том числе дом, гараж в два этажа, земельный участок и баню. Недвижимость отдали по минимальной стоимости. Таким образом выручили примерно девять миллионов рублей. Тем не менее, долги до сих пор не покрыты полностью.

В настоящее время у Жигунова осталась лишь квартира в Москве и два автомобиля. Предполагается, что и их могут продать на аукционе, чтобы погасить все задолженности.

Ранее Сергей Жигунов призвал перевести ток-шоу в удаленный формат, пока пандемия коронавируса не закончится. Он решил воздержаться от съемок в сложившейся ситуации, так как приглашения кажутся неуместными.