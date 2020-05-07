    07 мая 2020, 11:54

    СМИ: дом и гараж Жигунова продали на торгах

    Ольга Ситникова

    Советский и российский актер Сергей Жигунов, известный по комедийному телесериалу «Моя прекрасная няня», лишился части своего имущества. Недвижимость во Владимирской области пришлось продать, чтобы погасить многомиллионные долги. Об этом сообщил сайт Teleprogramma.pro.
    СМИ: дом и гараж Жигунова продали на торгах

    По информации издания, несколько лет назад артист решил снять собственный фильм и взял кредит в банке. Однако полную сумму вернуть не смог.

    На торгах реализовали часть имущества актера, в том числе дом, гараж в два этажа, земельный участок и баню. Недвижимость отдали по минимальной стоимости. Таким образом выручили примерно девять миллионов рублей. Тем не менее, долги до сих пор не покрыты полностью.

    В настоящее время у Жигунова осталась лишь квартира в Москве и два автомобиля. Предполагается, что и их могут продать на аукционе, чтобы погасить все задолженности.

    Ранее Сергей Жигунов призвал перевести ток-шоу в удаленный формат, пока пандемия коронавируса не закончится. Он решил воздержаться от съемок в сложившейся ситуации, так как приглашения кажутся неуместными.