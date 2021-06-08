СМИ: Дмитрий Борисов госпитализирован с симптомами коронавируса

Ведущий программы «Пусть говорят» Дмитрий Борисов госпитализирован. У него симптомы, схожие с симптомами СОVID-19. Об этом сообщила «Экономика сегодня» со ссылкой на Telegram-канал Mash.

Сообщается, что Борисов чувствовал симптомы последние несколько дней, но пытался лечиться дома самостоятельно. В итоге телеведущему все же пришлось обратиться в больницу. Его оставили в стационаре из-за имеющихся у него хронических заболеваний. Сам Борисов пока не подтвердил информацию о своей болезни.

Самыми распространенным симптомами ковида называют повышенную температуру, сухой кашель и слабость. Также у некоторых людей может наблюдаться боль в теле, как при гриппе, головная боль, расстройство ЖКТ, кожная сыпь и потеря обоняния и вкусовых ощущений.