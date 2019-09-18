СМИ: Директор Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии актрисы

Друзьям семьи Анастасии Заворотнюк после долгой паузы смогли связаться с пиар-директором артистки Мариной Потаповой. Женщина рассказала о состоянии актрисы.

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«Марина написала нам, что у актрисы появились шансы на выздоровления, причем, шансы немаленькие. Добавила, что состояние Анастасии заметно улучшилось, она вышла из комы. Врачи обнажили, что возможно, Настя выкарабкается. Вся семья молится за нее, чтобы случилось чудо», — рассказала подруга актрисы.

На вопрос о том, почему родственники Заворотнюк по-прежнему официально не разглашают информацию о состоянии артистки, девушка ответила, что они «боятся сглазить».

Данные о значительном ухудшении состояния здоровья Заворотнюк в конце августа опубликовали многие СМИ. В середине сентября появилась информация о том, что Заворотнюк погружена в медикаментозную кому. Врачи якобы подключили ее к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Друзья, знакомые и коллеги подтверждают информацию о здоровье Заворотнюк только косвенно. Родственники и официальные представители актрисы не комментируют ситуацию и воздерживаются от общения с прессой.