СМИ: Ди Каприо спас жизнь мужчине, который 11 часов проплавал в море
«Леонардо сыграл ослепительную роль в своем собственном реальном голливудском фильме. Он спас жизнь человеку за бортом, который чудом выжил, барахтаясь в воде в течение 11 часов», — рассказал источник The Sun.
Ди Каприо 30 декабря отдыхал на яхте вместе с приятелями и своей возлюбленной Камилой Морроне. Компания увидела человека в воде рядом с островом Саба в Карибском море.
Оказалось, что мужчина был 24-летним французом и одним из членов экипажа яхты Club Med. Он крепко выпил и выпал за борт около Сен-Мартена. Судно подало экстренное сообщение, а Ди Каприо согласился помочь с поиском пропавшего.
«Я должен был умереть», — рыдая, сказал мужчина после своего спасения.
В итоге француза вытащили из воды, накормили, дали одежду, а затем передали сотрудникам береговой охраны.
Сейчас голливудский актер предстал в роли героя-спасителя, а не так давно признавался, что его тошнит, когда коллеги по цеху жалуются на свою жизнь.