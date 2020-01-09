СМИ: Ди Каприо спас жизнь мужчине, который 11 часов проплавал в море

Известный актер Леонардо Ди Каприо отдыхал в Карибском море на яхте и услышал сигнал бедствия. Звезда Голливуда вытащила из воды мужчину, который упал с круизного лайнера и 11 часов ждал помощи.

«Леонардо сыграл ослепительную роль в своем собственном реальном голливудском фильме. Он спас жизнь человеку за бортом, который чудом выжил, барахтаясь в воде в течение 11 часов», — рассказал источник The Sun.

Ди Каприо 30 декабря отдыхал на яхте вместе с приятелями и своей возлюбленной Камилой Морроне. Компания увидела человека в воде рядом с островом Саба в Карибском море.

Оказалось, что мужчина был 24-летним французом и одним из членов экипажа яхты Club Med. Он крепко выпил и выпал за борт около Сен-Мартена. Судно подало экстренное сообщение, а Ди Каприо согласился помочь с поиском пропавшего.

«Я должен был умереть», — рыдая, сказал мужчина после своего спасения.

В итоге француза вытащили из воды, накормили, дали одежду, а затем передали сотрудникам береговой охраны.

Сейчас голливудский актер предстал в роли героя-спасителя, а не так давно признавался, что его тошнит, когда коллеги по цеху жалуются на свою жизнь.