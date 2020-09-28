СМИ: челябинский краевед рассказал, кем был дед Максима Галкина
«Мы нашли старожила села Чудиново Николая Ивановича Галкина (1933 года рождения), чей отец приходится двоюродным братом родному деду Максима Галкина. Александр Михайлович (дед Максима) с семьей жил в Буланово и работал лесником», — пояснил Латышев.
Отмечается, что эту информацию также подтвердил местный краевед Анатолий Кухтурский. В селе Буланово Октябрьского района Челябинской области родился и отец популярного шоумена генерал-полковник Александр Александрович. Он являлся депутатом Государственной Думы РФ с 1998 по 2000 годы.
Журналистам издания пока не удалось связаться с телеведущим и подтвердить эти сведения лично.
Ранее Галкин ответил на появившиеся в Сети слухи о разводе с супругой Аллой Пугачевой. Юморист опубликовал на своей странице в Instagram совместные фото с певицей. Пост за несколько часов собрал почти полмиллиона отметок «нравится» и более восьми тысяч комментариев.