Жена Александра Маршала опровергла слухи о его госпитализации

В СМИ появилась информация, что музыканта Александра Маршала госпитализировали в Подмосковье в предынсультном состоянии. Жена бывшего солиста «Парка Горького» опровергла слухи.

Женщина сообщила РИА «Новости», что музыкант находится дома.

Ранее в СМИ появилась информация о госпитализации артиста. Якобы 63-летнему музыканту вызвали врачей в его дом в Барвихе, а после госпитализировали.

Ранее Алена Апина рассказала о тяжелом состоянии певца Бориса Моисеева, который пережил инсульт. По ее словам, Моисеев с трудом разговаривает. Поэтому сейчас сложно понять, что он хочет сказать. Также осенью 2020 года появилась информация, что Борис Моисеев после инсульта прикован к постели. Общественный деятель и адвокат Тамара Пухова рассказала, что состояние певца заметно ухудшилось. Актриса и певица Алена Кравец заявила, что их с Моисеевым общие знакомые подтверждают эти слухи.