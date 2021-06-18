СМИ: бывшая солистка «Ленинграда» подала в суд на Шнурова

Экс-солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс, которая покинула группу со скандалом, подала в суд на лидера распавшегося коллектива Сергея Шнурова. Досудебную претензию к ООО «Шнурок», ЗАО «Шнурок» и ООО «Первое музыкальное издательство» опубликовал Telegram-канал Baza.

Вокс потребовала взыскать с музыканта 20 миллионов рублей. Она считает себя соавтором 39 композиций, в том числе известной песни «Экспонат». Певица заявила, что не получает отчислений за все эти музыкальные работы.

Шнуров пока никак не отреагировал на претензии.

Вокс присоединилась к «Ленинграду» в качестве солистки в 2012 году. Певица покинула коллектив спустя четыре года. Она заявила подписчикам, что группа больше не существует, ее солист занимается политикой. После этого Вокс посвятила себя сольной карьере, но не достигла былого успеха, написал Inforeactor.

В многочисленных интервью артистка обвиняла во всем Шнурова. Она назвала музыканта манипулятором. Вокс аргументировала свое высказывание тем, что он якобы заставил ее раздеться на сцене. Шнуров же говорил, что он делает из никому не известных девушек знаменитостей, а они потом его обманывают.