СМИ: Бузова вышла замуж на Мальдивах

В распоряжении журнала оказалось видео с праздничной церемонии. Бракосочетание состоялось на побережье океана. Кроме молодоженов, на свадьбе никого не было — только местные жители, которые обслуживали пару из России. Специально для них соорудили шатер. На стол поставили большой торт и шампанское.

Как пишет журнал, именно сегодня отношениям Бузовой и Манукяна стукнуло 17 месяцев.

Бракосочетание, которое заключают на Мальдивах, в России не имеет юридической силы. Для россиян это популярный праздничный аттракцион. Обычно сограждане играют свадьбу на Мальдивах после того, как распишутся в ЗАГСе дома.

Бузова уже была замужем за футболистом Дмитрием Тарасовым. Они развелись в 2016 году. В конце декабря телеведущая в интервью одному YouTube-каналу рассказала, что ее бывший супруг изменял ей больше года. Она призналась, что никогда не ревновала экс-возлюбленного, так как была уверена и в себе и в нем.