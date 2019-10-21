СМИ: Бузова вынуждена закрыть свои рестораны

Ольга Бузова отлично зарабатывает в Instagram, где у нее набралось уже 16,3 миллиона подписчиков. Однако в реальной жизни ей не так везет. Так, артистка потерпела неудачу, когда создала собственный бренд одежды, затем когда выпустила мемуары и криптовалюту. Теперь певица закрыла рестораны, а предприятие «Оптиком» подало на компанию Бузовой в суд. В арбитражном суде Москвы потребовали взыскать с владельцев ресторана 57 тысяч рублей. Дело рассмотрят в упрощенном порядке без вызова сторон.

На днях поклонники заметили, что на дверях ресторана BUZFood на Цветном бульваре висел лист формата А4 с текстом: «Друзья! Ресторан закрыт по техническим причинам». Администрация заведения не подняла трубку, сообщило информационное агентство Nation News. Также на официальном сайте сети сказано, что в Москве закрылись оба заведения: в центре столицы — из-за переезда (куда именно не указано), а в ТРЦ «Вегас Крокус Сити» — «по техническим причинам».

PR-менеджер певицы Антон Богославский отказался комментировать закрытие, а также опроверг эту информацию.

«Неправда», — заявил представитель Ольги Бузовой.