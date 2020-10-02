СМИ: Бузова сделает операцию ради участия в «Ледниковом периоде»

По информации журналистов, девушка страдает от деформации стопы из-за того, что часто носит обувь на каблуках. Постоянная нагрузка на большой палец провоцирует появление нароста с внешней стороны стопы. Его необходимо удалять путем операции.

Ранее певица уже переносила подобное вмешательство, чтобы не допустить рецидива. Одно время знаменитость практически полностью отказалась от обуви на каблуках. Из-за участия в проекте, предполагающем большую нагрузку на ноги, проблема вновь дала о себе знать, информирует ИА «Невские новости».

Сама Бузова призналась, что испытывает боль и дискомфорт, ей тяжело ходить. Отмечается, что период реабилитации после такой операции минимальный. Даже после удаления нароста ведущая сможет быстро вернуться к тренировкам.

Первый выпуск юбилейного по счету «Ледникового периода» покажут телезрителям на 3 октября.

Ранее Бузова рассказала, что в детстве у нее с сестрой Анной были враждебные отношения.