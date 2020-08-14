СМИ: Бузова потеряла почти 19 миллионов на ресторанном бизнесе

Несколько лет назад знаменитость открыла свою сеть кафе в столице и Санкт-Петербурге. Бизнес просуществовал недолго, заведения закрылись в прошлом году по причине неуплаты налогов. На днях появилась информация о том, что предпринимательская деятельность в этой сфере обошлась звезде «Дома-2» в круглую сумму. По информации журналистов, в целом она потеряла 19 миллионов рублей.

Уточняется, что за год работы рестораны так и не смогли выйти в «плюс». По данным налоговых отчетов, «Бузфуд» закрылся с минусом 18,9 миллиона рублей, информирует «Утро.ру».

Как отмечают СМИ ресторанные критики до закрытия кафе предполагали, что идея артистки не принесет успех, так как она не знает всех нюансов этого сложного бизнеса.

Ранее «360» сообщал, что российский певец Филипп Киркоров случайно стянул платье с Бузовой на презентации общего клипа с блогером Давидом Манукяном. Инцидент произошел, когда телеведущая танцевала на столе, а артист поддерживал ее за талию.