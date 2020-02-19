СМИ: Брэдли Купера заподозрили в тайных отношениях с экс-супругой Тома Круза

По данным издания, парочка пытается скрыть романтические отношения, поэтому не выходит в свет вместе. Тем не менее, папарацци выяснили, что актеры познакомились в конце 2019 года в Нью-Йорке.

СМИ отмечают, что и Брэдли Купер и Кэти Холмс редко раскрывают свою личную жизнь. По слухам, Холмс до недавнего времени планировала свадьбу с Джейми Фоксом, но в последний момент она сорвалась.

Купер не так давно завершил отношения с российской моделью Ириной Шейк в то время, как общественность обсуждала его роман с певицей Леди Гагой.