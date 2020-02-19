19 февраля 2020, 11:21
СМИ: Брэдли Купера заподозрили в тайных отношениях с экс-супругой Тома Круза
Американского актера Брэдли Купера заподозрили в отношениях с коллегой и бывшей женой Тома Круза Кэти Холмс. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на западные СМИ.
По данным издания, парочка пытается скрыть романтические отношения, поэтому не выходит в свет вместе. Тем не менее, папарацци выяснили, что актеры познакомились в конце 2019 года в Нью-Йорке.
СМИ отмечают, что и Брэдли Купер и Кэти Холмс редко раскрывают свою личную жизнь. По слухам, Холмс до недавнего времени планировала свадьбу с Джейми Фоксом, но в последний момент она сорвалась.
Купер не так давно завершил отношения с российской моделью Ириной Шейк в то время, как общественность обсуждала его роман с певицей Леди Гагой.