21 апреля 2020, 22:34
СМИ: Боярский оказался в списке судебных приставов за отказ платить штраф за неправильную парковку
Внимание судебных приставов привлек неоплаченный штраф Михаила Боярского за неправильную парковку в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщил «Царьград».
По данным издания, артист периодически нарушает правила парковки, останавливаясь в неположенном месте или заезжая на тротуар на своем «Мерседесе». В середине января Боярскому выписали штраф, который он до сих пор не погасил. Сумма задолженности составляет три тысячи рублей.