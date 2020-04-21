СМИ: Боярский оказался в списке судебных приставов за отказ платить штраф за неправильную парковку

По данным издания, артист периодически нарушает правила парковки, останавливаясь в неположенном месте или заезжая на тротуар на своем «Мерседесе». В середине января Боярскому выписали штраф, который он до сих пор не погасил. Сумма задолженности составляет три тысячи рублей.