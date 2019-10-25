СМИ: Бен Аффлек решил найти любовь в приложении для знакомств

Звезда «Бэтмена» Бен Аффлек больше не хочет встречаться со знаменитостями. Свою вторую половинку актер намерен найти в интернете. Для этого он скачал специальное приложение.

Аффлек пользовался мобильным сервисом Raya, сообщило издание Page Six. По словам источника, артист надеется на отношения с девушкой, которая далека от шоу-бизнеса.

«У него есть дети, он сосредоточен на работе, но готов снова влюбиться», — заметил собеседник издания.

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Не так давно Аффлека заметили во время встречи с молодой брюнеткой. Пара ужинала в отеле Bel-Air.

«Было очень похоже на первое свидание. Он был в хорошем настроении, оба проявили друг к другу интерес», — поделился источник.

Человек из близкого окружения актера отметил, что Аффлек больше не пользуется приложением для знакомств, а в Bel-Air якобы часто бывает на деловых встречах. Однако позже стало известно, что он полностью обновил свой профиль и по-прежнему зарегистрирован в Raya.

Бен Аффлек был женат на актрисе Дженнифер Гарнер. Они расстались после 13 лет совместной жизни. Развод дался голливудской звезде тяжело. Весной 2019-го прекратились его отношения с продюсером Линдси Шукус.