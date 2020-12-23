СМИ: Белоцерковская заявила, что Божена Рынска избивала мужа
Конфликт начался с того, что Рынска рассказала в соцсетях историю одной богатой женщины. Якобы она не любила детей, но делала вид, что их обожает.
«Прихожу я на одну виллу на Лазурном Берегу. А там относительно недавно народилось дитя. При всей моей нелюбви к чужим детям ребенок очаровательнейший. Голубоглазый. Блондин. Кожа нежная. Румянец, как на старинных открытках. Пухленький. Целовать не перецеловать. А мать ребенка в тусовке считалась очень плохой, равнодушной матерью», — рассказывала Божена в Instagram.
По ее словам, эта женщина хотела показать, что она хорошая мать, и взяла ребенка на руки, но тот стал плакать и успокоился только на руках у отца. Ника Белоцерковская решила, что речь идет о ней, и ответила бывшей подруге. Дошло до того, что кулинарный блогер обвинила приятельницу в избиениях Малашенко.
«До крови, до гематом. Из-за денег. Из-за вонючих денег избивала несчастного старика», — писала Белоцерковская в Facebook. Ее слова процитировало издание «Вокруг ТВ».
Она не забыла упомянуть, что Рынска в личной переписке жаловалась на мужа, называя его «старым нудным маразматиком», «тварью» и другими неприятными словами. Скрины личной переписки женщин оказались в Сети. Их, в частности, опубликовало издание «Папарацци».
Один из основателей НТВ, Игорь Малашенко, совершил самоубийство на вилле в Испании в 2019 году. Его жена Божена Рынска стала мамой в марте этого года. На свет родилась их с Малашенко дочь. Это стало возможно благодаря замороженным эмбрионам погибшего супруга и услугам суррогатной матери.