14 октября 2020, 18:07
СМИ: Белла Хадид состоит в отношениях с внуком Джека Николсона
Супермодель Белла Хадид встречается с внуком Николаса Кейджа. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на зарубежные СМИ.
По их данным, отношения пары начались несколько недель назад. Кроме того, источник считает, что возлюбленные отправились в путешествие на день рождения Хадид. Также их видели вместе в Нью-Йорке.
Сами артисты о своих отношениях не объявляли, никаких совместных фото они тоже нигде не выкладывали.