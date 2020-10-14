СМИ: Белла Хадид состоит в отношениях с внуком Джека Николсона

По их данным, отношения пары начались несколько недель назад. Кроме того, источник считает, что возлюбленные отправились в путешествие на день рождения Хадид. Также их видели вместе в Нью-Йорке.

Сами артисты о своих отношениях не объявляли, никаких совместных фото они тоже нигде не выкладывали.