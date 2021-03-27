СМИ: Бейонсе обокрали на миллион долларов

Певицу Бейонсе обокрали на миллион долларов. Неизвестные проникли в складские помещения в Лос-Анджелесе, где знаменитость хранила свои ценности.

Об этом сообщил сайт TMZ со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Уточняется, что злоумышленники смогли залезть в ее хранилища два раза. Склад был арендован продюсерской компании исполнительницы Parkwood Entertainment, но, по данным источника, все украденные вещи принадлежали самой Бейонсе. В первый раз воры вынесли дорогие сумки и платья. Во время второго взлома примерно через неделю они украли еще и вещи стилиста певицы.

Расследованием происшествия занялась полиция Лос-Анджелеса. Ущерб составил миллион долларов. Подозреваемых по этому делу пока не задержали.

Ранее в Екатеринбурге ограбили магазин Apple. Злоумышленники разбили витрину заведения и похитили продукцию.

«Сообщение о проникновении в магазин поступило в отдел полиции № 7. В настоящее время сотрудники полиции выясняют обстоятельства инцидента. Сумма ущерба устанавливается», — рассказали в полиции. Об этом сообщило агентство Ura.ru.