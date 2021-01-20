СМИ: BadСomedian сделал предложение блогеру Кате Клэп

Девушка сама рассказала о помолвке. Невеста показала зрителям кольцо с бриллиантом в своем очередном выпуске. Отмечается, что это украшение от Tiffany.

«Я сказала да!» — заявила Трофимова.

При этом BadСomedian никак не комментирует радостную новость. Обычно мужчина не обсуждает свою личную жизнь. В 2017 году журналист Юрий Дудь задал ему вопрос о романе с Клэп, на который Баженов ответил неоднозначно. Не так давно пара опубликовала свой первый совместный снимок в Instagram.