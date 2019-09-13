СМИ: Анастасию Заворотнюк ввели в медикаментозную кому

Из-за крайне тяжелого состояния актрисы Анастасии Заворотнюк врачи ввели ее в медикаментозную кому. Сейчас решается вопрос о проведении операции.

Об этом сообщило РЕН ТВ со ссылкой на источник. Собеседник канала рассказал, что при ее состоянии, проведение операции может быть опасно.

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По данным издания Starhit, врачи диагностировали у Заворотнюк последнюю стадию опухоли мозга. Сейчас ее состояние оценивается как критическое. Рядом с ней находится ее муж фигурист Петр Чернышев. Близкие состояние актрисы пока не комментируют.

Нейрохирурги планируют провести операцию, но она может стать фатальной, так как метастазы уже пошли в мозг. Сейчас проводится консилиум.

Издание утверждает, что близкие Анастасии узнали об ужасном диагнозе вскоре после рождения ее третьего ребенка. Актриса прошла курс химио- и лучевой терапии. Но ожидаемого результата не получила.