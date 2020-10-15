СМИ: Алла Пугачева пригласила Бориса Моисеева к себе в гости

Накануне СМИ сообщили о плохом состоянии Моисеева. Примадонна решила навестить давнего друга, однако тот уверил ее, что причин для беспокойства нет.

«Алла Борисовна собиралась приехать в гости, прочитав тревожные вести в интернете — но, созвонившись с давним товарищем, поняла, что беспокоиться не о чем, пригласила его к себе в замок», — рассказал Горох.

Он пояснил, что певец сам передвигается и обслуживает себя. Помимо прочего, у него хорошая пенсия и есть авторские отчисления за песни. Моисеев успокоил поклонников, рассказав, что живет обычной жизнью и чувствует себя нормально.

Он заключил, что давно не является действующим артистом. Он назвал себя пенсионером, которому хочется покоя.

Ранее Артист бывший PR-менеджер Моисеева Кирилл Сурметов опроверг слухи об ухудшении состояния артиста.