СМИ: Алексей Воробьев тайно женился в Лас-Вегасе

Артист и режиссер Алексей Воробьев и звездный доктор Наталья Зубарева вместе отдыхали в одном из отелей Калифорнии. Папарацци подловили пару в бассейне в Лос-Анджелесе.

Позже появились слухи, что Воробьев и Зубарева прилетели в Лас-Вегас на свою свадьбу.

На прошлой неделе они вернулись в Москву, выяснил сайт kp.ru. Для конспирации певец и медик полетели на разных рейсах. На второй день пребывания в столице музыкант опубликовал в Instagram фотографию с двумя собаками породы корги. Один из них — Моцарт, любимец артиста. Второй пес — питомец Зубаревой Элвис. Эту кличку он получил в память о четвероногом Воробьева, который трагически погиб полтора года назад.

В Лос-Анджелесе Воробьев живет в последнее время, там он снимается в сериалах для Netflix. Зубарева работала в «красной зоне» 31-й клинической больницы. После этого она полетела на отдых за границу.

В течение нескольких лет Воробьев и Зубарева говорят, что их связывает только дружба. При этом последние четыре года они не раз выкладывали в соцсетях снимки из одних и тех же мест. К тому же, недавно врач ушла от мужа с двумя детьми после 10 лет совместной жизни.