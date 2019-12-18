СМИ: Алексей Панин попал в больницу после конфликта с таксистом

По данным информагентства, на артиста написал заявление таксист из «Столичной транспортной компании». По его словам, во время поездки у него возник конфликт с Паниным. В какой-то момент актер якобы оторвал рычаг переключения передач, дернув за него.

Корреспондентам РИА ФАН удалось дозвониться до артиста, но Панин пояснил, что не может разговаривать, поскольку находится сейчас в больнице.