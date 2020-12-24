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    24 декабря 2020, 13:36

    СМИ: Александр Кузнецов появится в продолжении «Фантастических тварей»

    Артур Блянихов

    В третьей части картины «Фантастические твари и где они обитают» сыграет российский актер Александр Кузнецов. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Режиссер Александр Молочников рассказал в интервью на YоuТubе-программе «Собчак против всех», что Кузнецов отказался от участия в его новой театральной постановке ради съемок в приквеле к фильмам о Гарри Поттере.

    «Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому, чего его судить», — заметил режиссер.

    ИА НСН добавило, что ни сам артист, ни его представители пока не давали никаких комментариев относительно его участия в проекте.