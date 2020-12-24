СМИ: Александр Кузнецов появится в продолжении «Фантастических тварей»

Режиссер Александр Молочников рассказал в интервью на YоuТubе-программе «Собчак против всех», что Кузнецов отказался от участия в его новой театральной постановке ради съемок в приквеле к фильмам о Гарри Поттере.

«Я бы сказал, что он повел себя как фантастическая тварь. Как бы повел себя я, еще проверим. Поэтому, чего его судить», — заметил режиссер.

ИА НСН добавило, что ни сам артист, ни его представители пока не давали никаких комментариев относительно его участия в проекте.