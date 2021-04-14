СМИ: Альбина Джанабаева родила третьего ребенка от Валерия Меладзе
Певица Альбина Джанабаева родила третьего ребенка от своего супруга Валерия Меладзе. Музыкант объявил об этом во время съемок КВН, на которых он был в качестве жюри, сообщил StarHit.
По информации журналистов, в семье артистов появилась девочка. При этом Джанабаева никак не оповестила об этом своих подписчиков в Instagram. Отмечается, что о своей беременности Альбина молчала до последнего. Поклонники узнали про ее положение лишь на поздних сроках, написал сайт «Утро.ру».
У звездной пары уже есть дети — сыновья Константин и Лука. Для Меладзе ребенок стал шестым. В первом браке у него появилось трое наследников.
Ранее российский певец Александр Буйнов пошутил над Меладзе из-за ошибки в пунктуации. Певец недавно посетил Башкирию, где был приглашенным участником жюри конкурса вокалистов. Он поспешил рассказать об этом в социальных сетях. Одна из подписчиц его поправила, попросила убрать лишнюю запятую в последнем предложении. Буйнов решил воспользоваться этой ситуацией и встал на защиту знаменитости.