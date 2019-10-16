  • СМИ: актриса из сериала «Солдаты» попалась на краже в фитнес-центре

    16 октября 2019, 16:02

    Дарья Бунякова

    Российская актриса Ольга Юрасова воровала деньги из шкафчиков одного из московских фитнес-центров, сообщил телеканал РЕН ТВ. Ее удалось поймать благодаря установленным камерам.
    СМИ: актриса из сериала «Солдаты» попалась на краже в фитнес-центре

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    По данным СМИ, клиенты столичного фитнес-клуба в начале лета стали жаловаться администрации на пропадающие из шкафчиков вещи. Руководство центра решило поймать вора, установив в помещениях камеры видеонаблюдения. С помощью такой съемки удалось узнать, что кражей денег занималась именно Юрасова, пишет РЕН ТВ.

    Актрису поймали с поличным, когда она пыталась вынести 50 тысяч рублей, утверждают на телеканале. Женщина свою вину признала, и сейчас ей грозит уголовная ответственность.

    Наибольшую известность Ольга Юрасова получила после выхода на экраны сериала «Солдаты». В картине актриса сыграла роль жены прапорщика Шматко.

    Также она снималась в таких фильмах, как «Пока цветет папоротник», «Земский доктор. Продолжение», «Путь к себе» и многих других.