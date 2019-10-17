СМИ: актриса Хелен Хант попала в аварию

Водитель актрисы не справился с управлением и перевернул внедорожник. Прибывшая на место бригада медиков срочно госпитализировала пострадавшую Хелен Хант медицинский центр Cedars-Sinai в Беверли-Хиллз.

Как сообщили журналистам осведомленные источники, состояние актрисы стабильное и пострадала она несильно. Через несколько часов она уже покинула больницу.

Ее представитель заявил, что Хелен потрясло случившееся, но серьезных травм она не получила. О том, что послужило причиной столкновения автомобилей, пока не известно.

Хант наиболее известна по роли в комедийном сериале «Без ума от тебя», за которую она получила четыре премии «Эмми» и три «Золотых глобуса». В 1998 году актриса стала лауреатом премии «Оскар» за лучшую женскую роль в романтической комедии «Лучше не бывает».