СМИ: актера фильма «72 метра» задержали по подозрению в краже телефона

Уточняется, что хозяин смартфона обратился в полицию 28 июля этого года. Он рассказал, что находился в столичном ресторане на Мясницкой улице и вышел на некоторое время, оставив гаджет на столе. Когда мужчина вернулся, телефона уже не было. Стоимость пропажи оценили в 18 тысяч рублей.

Вечером четверга, 19 ноября, правоохранители задержали подозреваемого в его квартире в Московской области. Им оказался Багиев, информирует сайт «Утро.ру».

Ранее российская актриса Дарья Егорова рассказала, что ее коллеги по театру и кино готовы работать уборщиками и мыть полы, если не будет иной возможности зарабатывать деньги.

По словам знаменитости, многие артисты из-за пандемии коронавируса почти не снимаются в фильмах и не играют на сцене. Она призналась, что тоже сменит сферу деятельности, если начнутся проблемы с финансами. В настоящий момент актриса играет в спектакле «Жениться нельзя расстаться».