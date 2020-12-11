11 декабря 2020, 11:50
СМИ: актер Харлан Бэнд скончался от передозировки в возрасте 29 лет
4 декабря американского актера Харлан Бэнд обнаружили без признаков жизни. Он скончался в возрасте 29 лет. Об этом в своем Тwittеr-аккаунте сообщил его отец, основатель киноконцерна Full Moon Features Чарльз Бэнд.
По заключению судмедэкспертов, артист умер от передозировки наркотиков. Почти полжизни у мужчины были проблемы с этими опасными веществами, информирует «Экспресс газета».
«Моего сына, Харлана, многие из вас, возможно, встречали на конвенциях или фильмах. Он скончался в эту пятницу, после безуспешной 12-летней борьбы с зависимостью», — написал режиссер.
Харлан родился в 1991 году. Актер сыграл в картинах «Повелитель кукол 10», «Спекшийся», а также «Киллджой отправляется в ад».