СМИ: актер фильма «Тот самый Мюнхгаузен» Владимир Фирсов умер в Москве

Тело мужчины обнаружила его младшая сестра Татьяна Александровна в квартире на улице Народного Ополчения. Она вызвала на место скорую помощь и оперативные службы. Медицинские специалисты ничем не смогли помочь актеру, мужчина скончался.

«Днем 21 ноября нарядом скорой помощи была констатирована смерть 76-летнего артиста Владимира Фирсова. Медики установили, что давность смерти составила несколько часов», — отметили собеседник издания.

В настоящий момент тело мужчины направили на медицинскую экспертизу. Она поможет установить конкретные причины смерти артиста. Сотрудники полиции проводят проверку по факту произошедшего.

Владимир Фирсов — актер театра и кино. Он окончил Государственное училище циркового и эстрадного искусства в столице. Мужчина успел исполнить более 60 ролей за свою карьеру. Он снялся в фильмах «Забытая мелодия для флейты», «Осенний марафон» и «Охота на единорога».