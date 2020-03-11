СМИ: Агутин и Бутман не получали распоряжений об отмене концертов из-за коронавируса

Столичный градоначальник Сергея Собянин подписал указ о запрете массовых мероприятий с участием свыше пяти тысяч человек.

Под этот запрет, который продлится до 10 апреля, не попадает фестиваля Игоря Бутмана «Триумф джаза», рассчитанный на полторы тысячи человек.

В середине марта в «Крокус Сити Холл» должен состояться концерт Леонида Агутина. По данным информагентства, и в этом случае не поступало никаких распоряжений о переносе или отмене выступления.