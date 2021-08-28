СМИ: административное дело завели на продюсера Линдеманна

Административное дело завели на Анара Рейбанда, продюсера лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Его обвинили в нарушении правил въезда в Россию.

Рейбанда могут депортировать из страны, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Уточняется, что Рейбанд указал целью поездки «туризм», хотя приехал он по работе — чтобы организовать концерт в Твери.

«Материалы направлены в городской суд Конаково. Если суд признает вину Рейбанда, ему грозит помещение в центр временного содержания мигрантов и выдворение за пределы РФ», — рассказал он.

Ранее правоохранители в Тверской области во время визита в гостиничный номер Тилля Линдеманна выписали солисту Rammstein предписание о необходимости соблюдать ограничения на массовые мероприятия.

Организаторы фестиваля «Макларин за Родину» уточнили, что речи об отмене выступления Тилля Линдеманна в Твери пока нет. В пресс-службе управления Роспотребнадзора сообщили, что получили сведения о фестивале в Тверской области. Там сохраняется напряженная эпидситуация и действуют ограничения на массовые мероприятия.