СМИ: Абрамович стал гражданином Португалии

Российский миллиардер Роман Абрамович получил, по ряду данных, паспорт Португалии. Как утверждает автор издания Publico, поводом стало то, что богач якобы является потомком евреев-сефардов.

Кроме того, газета заявила, что Абрамович входит в еврейскую общину Порту и является ее благотворителем. По этим данным, он получил португальский паспорт еще в апреле 2021 года.

Каких-либо комментариев Абрамовича по поводу описанного пока не поступало.

В марте 2021 года Роман Абрамович подал иск о клевете из-за книги «Люди Путина», которая вышла в прошлом году. В книге, сообщили адвокаты, утверждается, что предприниматель был замешан в коррупции, «а также содержатся ложные заявления, касающиеся покупки футбольного клуба „Челси“ и его деятельности».

Там же приведено заявление самого Абрамовича. Бизнесмен сообщил, что пытался избежать судебного разбирательства, но переговоры ни к чему не привели, и «ложные изречения» из указанной книги не убрали.