Смерть Нины Ургант официально подтвердили в Александринском театре

В Александринском театре официально подтвердили смерть советской и российской актрисы Нины Ургант. Там уточнили, что она скончалась 3 декабря, однако не назвали причину смерти.

«Официальной информации (о причине смерти — прим. ред.) мы пока не можем сказать, но ей было 92 года», — уточнила пресс-секретарь театра Елена Герусова.

В театре отметили, что больше не могут дать никакой информации.

О смерти бабушки телеведущего Ивана Урганта Нины Ургант стало известно 3 декабря. Она скончалась у себя в квартире в Санкт-Петербурге. При этом о том, что у знаменитой актрисы ухудшается самочувствие, сообщали еще в феврале 2021 года. По данным СМИ, причиной стала длительная болезнь.

Издания сообщали, что она не могла передвигаться и находилась в квартире с сиделкой. При этом в последние годы жизни у актрисы была прогрессирующая болезнь Паркинсона.

Актриса Марина Дюжева вспомнила о работе с Ниной Ургант — они вместе снимались в картине «Девушка и Гранд» в 1981 году. Дюжева отметила, что ее коллега была отличной актрисой, но при этом относилась ко всем уважительно.