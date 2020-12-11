Смерть Ким Ки Дука опечалила Михалкова

«Очень печально, что ушел такой замечательный художник», — признался Михалков.

Он напомнил, что его знакомство с Ким Ки Дуком произошло на Московском кинофестивале. Михалков заметил, что у него с южнокорейским режиссером были схожие взгляды на творчество и жизнь. По его мнению, Ким Ки Дук отличался обаянием и искренностью.